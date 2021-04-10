Ролевые игры в "агрессора": на форме лётчика ВВС США заметили российский шеврон
Любопытный снимок с американских военных учений вызвал негодование в соцсетях.
Фото © Facebook / RAF Lakenheath
На одном из снимков с учений Point Blank, опубликованных на странице 48-го истребительного авиаполка ВВС США в "Фейсбуке", у лётчика на рукаве была замечена нашивка с надписью "Россия" и рисунком силуэта Су-27.
Пользователи соцсетей, заприметившие эту любопытную деталь, начали выражать в комментариях своё негодование по этому поводу. Однако объяснение инциденту нашлось быстро. Как сообщает Defence Blog, американский лётчик таким образом вжился в роль "агрессора", имитируя действия противника.
Стоит отметить, что подобные ролевые игры в "агрессора" американцы устраивают не первый раз. Например, ранее для тренировочных воздушных боёв истребитель F-16 перекрасили в камуфляж российского Су-57. На самолёт даже нанесли опознавательные знаки ВКС России. Ролик заканчивается предостережением: "Призрак. Опасайся".
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