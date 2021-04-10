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Ролевые игры в "агрессора": на форме лётчика ВВС США заметили российский шеврон

Любопытный снимок с американских военных учений вызвал негодование в соцсетях.

10 апреля 2021, 16:48
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/RAFLakenheath/photos/pcb.4409456399082318/4409449105749714/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RAF Lakenheath</a></p>

Фото © Facebook / RAF Lakenheath

На одном из снимков с учений Point Blank, опубликованных на странице 48-го истребительного авиаполка ВВС США в "Фейсбуке", у лётчика на рукаве была замечена нашивка с надписью "Россия" и рисунком силуэта Су-27.

Пользователи соцсетей, заприметившие эту любопытную деталь, начали выражать в комментариях своё негодование по этому поводу. Однако объяснение инциденту нашлось быстро. Как сообщает Defence Blog, американский лётчик таким образом вжился в роль "агрессора", имитируя действия противника.

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Стоит отметить, что подобные ролевые игры в "агрессора" американцы устраивают не первый раз. Например, ранее для тренировочных воздушных боёв истребитель F-16 перекрасили в камуфляж российского Су-57. На самолёт даже нанесли опознавательные знаки ВКС России. Ролик заканчивается предостережением: "Призрак. Опасайся".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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