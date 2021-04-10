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Обычный геймер притворился корреспондентом Белого дома и одурачил администрацию Байдена

Он общался по электронной почте с первой леди США и даже узнал личную информацию Псаки.

10 апреля 2021, 17:24
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci

Члены пресс-пула Белого дома четыре раза за последние недели передавали вопросы пресс-секретарю президента США Джен Псаки от репортёра Кейси Монтегю, которого на самом деле никогда не существовало. Об этом сообщает издание Politico.

Так, обычный геймер в конце 2020-го примерил на себя личность члена Ассоциации корреспондентов Белого дома и журналиста Daily Mail и смог обмануть администрацию американского лидера. Отсутствие на брифингах он объяснял коронавирусными протоколами, а общался со всеми через электронную почту.

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Парень создал два аккаунта в "Твиттере", на которые подписались некоторые чиновники США. Используя закон о свободе информации, журналист получил данные личной финансовой информации Псаки и советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

Также он регулярно общался с другими репортёрами и официальными должностными лицами. А свои вопросы по электронной почте посылал первой леди страны Джил Байден и вице-президенту Камале Харрис.

"Я люблю журналистику, и мне кажется, что пресс-корпус сейчас делает довольно плохую работу, поэтому я решил обеспечить некоторую прозрачность и задать несколько вопросов, на которые мне и моим друзьям хотелось бы получить ответ", — объяснил Монтегю по почте, когда его спросили о причинах своего поступка.

При этом личность мужчины до сих пор остаётся тайной. Белый дом пока никак не отреагировал на эту историю.

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Ранее Лайф рассказывал, что в США пять сотрудников Белого дома уволили за наркоманское прошлое. В Вашингтоне уточнили, что работают над тем, чтобы такие случаи больше не повторялись.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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