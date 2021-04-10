Бывший вокалист группы "Земляне" вспомнил, как песня "Трава у дома" стала гимном космонавтов

Рок-музыкант, бывший вокалист известной группы "Земляне" Сергей Скачков в честь 60-й годовщины полёта Юрия Гагарина в космос вспомнил, как песня "Трава у дома" стала гимном отечественных космонавтов. Этим он поделился в беседе с RT.

"Мы достаточно часто, практически каждый год, на 12-е число приезжали в Звёздный Городок, и там (занимавший пост начальника ЦПК имени Гагарина космонавт Сергей. — Прим. Лайфа) Крикалёв объявил, что песня хорошая и она будет гимном российских космонавтов", — поведал музыкант.

При этом, как признался сам Скачков, он не может вспомнить, когда именно была записана данная музыкальная композиция.

"Концертов у нас было по три, по шесть иногда. За это время можно было бы и устать от этой песни, но тем не менее ничего не сделаешь — и она как закрывала раньше наш концерт, так и сейчас закрывает", — подчеркнул исполнитель.

Ранее Лайф рассказывал о забеге, проходившем в разных регионах России. Он посвящён юбилею первого полёта человека в космос.

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