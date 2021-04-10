"Человек явно опасен": Скандальная блогерша Лена Миро требует лишить водительских прав Настю Ивлееву

На своей странице в "Живом журнале" известный блогер Лена Миро потребовала лишить водительских прав блогершу Настю Ивлееву, а также ужесточить ответственность за многократные нарушения ПДД.

"И превышения, и встречка. Человек явно опасен для других участников движения. Для водителей, пешеходов. Мы же все буквально на днях видели, к чему приводит превышение и выезд на встречку, правда?" — написала Миро, напомнив про инцидент с Эдвардом Билом.

Если водитель наплевательски и безответственно относится к другим участникам движения и каждый раз совершает одни и те же ошибки, то это "не стечение обстоятельств, а образ жизни". А за такое праздное поведение за рулём нужно лишать водительских прав, подчеркнула блогер.

"Я уверена, что три нарушения ПДД в месяц — максимальный лимит даже для тех, кто каждый день за рулём. Получаешь четвёртое? Лишение прав на год. Садишься за руль, будучи лишённым? Получи три года колонии", — пояснила Миро.

Причиной критики в адрес Ивлеевой стала жалоба блогерши о том, что она лишилась любимого "ламборгини". Дело в том, что после скандального дела с Эдвардом Билом, у которого обнаружили 566 нарушений за 2021 год, правоохранители, видимо, начали пристальнее следить за популярными блогерами. Так, инспекторы подсчитали у Насти около 200 нарушений всего за три месяца.

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