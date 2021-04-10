Россия отказалась запускать в космос "Ковчег" с живыми существами в ближайшие годы

Россия отказалась переделывать биологический спутник "Бион-М" № 2 в космический аппарат "Ковчег" и отправлять его на орбиту из-за технических трудностей. Об этом сообщил журналистам глава Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Технически поменять орбиту "Биона-М" с околоземной на высокоэллиптическую можно, но это потребует глубокого передела систем корабля. В связи с этим от данной идеи пока отказались в пользу того, что изначально в техническое задание следующего "Биона" будут прописаны задачи полёта на более высокую орбиту", — пояснил Баранов, уточнив, что сроки запуска спутника пока остаются без изменений — в 2023 году он полетит на прежнюю орбиту.

При этом глава "Прогресса" отметил, что дата запуска следующего "Биона", который в рамках проекта "Ковчег" полетит на орбиту высотой 20 тысяч километров с живыми существами на борту, будет обозначена в космической программе, рассчитанной на срок после 2025 года.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" планирует запустить на орбиту биологический аппарат "Ковчег" в 2024 году, о чём заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он указал, что до настоящего момента специалисты так и не смогли подтвердить способность человека выжить за пределами геомагнитного поля Земли. Именно в связи с этим, по его словам, планируется запуск "Ковчега", целью которого станет изучение состояния живых организмов в условиях дальнего космоса.

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