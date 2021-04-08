Юра, мы всё закрыли: почему рухнули планы по запуску туристов на орбиту Гагарина

К закрытию компании "Космокурс" привела целая цепь событий, заявил в интервью Лайфу её руководитель Павел Пушкин. По его словам, решение о прекращении деятельности принял инвестор.

"По правде, уже давно было понятно, что скорость прохождения каждой ступеньки, в которую мы упираемся, настолько мала и проект неизвестно когда будет реализован. И вообще, непонятно, сколько этих ступенек надо пройти и сколько стен надо пробить своим лбом. И инвестор, естественно, сказал: "Ребят, проект не выглядит реализуемым", — сказал глава "Космокурса".

Напомним, компания была основана в 2014 году и занималась проектом многоразового суборбитального комплекса для космического туризма. Предполагалось запускать ракету на высоту около 200 километров — это высота полёта космического корабля "Восток-1", на котором Юрий Гагарин совершил первый в истории пилотируемый полёт в космос 12 апреля 1961 года. Проект предусматривал, что на борту многоразовой ракеты разместятся шесть пассажиров и инструктор. За 15 минут полёта они могли бы провести примерно 5 минут в невесомости и, разумеется, полюбоваться видом Земли из космоса. Первая ступень ракеты должна была вертикально приземляться с помощью тормозных двигателей на расположенную недалеко от места запуска платформу, сам корабль — несколько дальше и на парашютах.

Кадр из видео YouTube / CosmoCourse

В рамках этого проекта планировалось построить первый в России частный космодром, место для него выбрали в Нижегородской области. Как подчеркнул Павел Пушкин, региональные власти пошли навстречу "Космокурсу", однако возникли, как выяснилось, непреодолимые препятствия на пути согласования проекта.

"Вопрос согласования космодрома — это скорее вопрос уровня Российской Федерации, чем конкретного региона. Мы же написали запрос Роспотребнадзору, но так и не получили ответ. А что им стоило дать ответ?" — вопрошает руководитель компании.

Попытки осуществить эти планы в другом регионе он считает ещё более безнадёжными, как и идею запусков с государственного космодрома.

"Если бы мы пошли на государственный космодром, например на гражданский Восточный, то мы бы получили кроме тех проблем, которые мы здесь имели, ещё и дополнительные вопросы согласования", — заверил Пушкин.

Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Ранее он упоминал, что компания рассматривала вопрос отказа от проекта суборбитального комплекса и переключения на создание сверхлёгкой ракеты. Однако в компании пришли к выводу, что и эти надежды на сегодняшний день напрасны.

"Оказалось, что нет заказчика на эту ракету. Интерес вроде как есть, все говорят: "Да-да-да, делайте-делайте", но как только начинаешь обсуждать конкретику на уровне технического задания, то есть пытаешься этот интерес как-нибудь в бумажном виде сформулировать, они сразу начинают говорить: "Нет, мы так в общем, в принципе, может, готовы, но гарантировать не готовы, вот вы сделайте, а мы там посмотрим". Но на это тоже, извините, финансирования никто не даст", — объясняет глава "Космокурса".

Павел Пушкин отметил, что сейчас решается вопрос о переводе коллектива компании на работу в структуре "Роскосмоса".

Кадр из видео YouTube / CosmoCourse

"Есть интерес "Роскосмоса", это в прессе проскакивало, они готовы рассмотреть вопрос включения коллектива в состав одной из своих организаций и поручить работу по созданию перспективных ракетных комплексов", — сказал он.

Глава "Космокурса" также не исключил, что последует за своими коллегами и устроится на работу в федеральное космическое агентство.

"Если меня пригласят, я с удовольствием соглашусь", — заверил Павел Пушкин.

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