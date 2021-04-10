В МИД Белоруссии оценили заявление о переносе переговоров по Донбассу из Минска

Заявление главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука о необходимости переноса переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе из Минска в Польшу указывает на нежелание Киева соблюдать установленные договорённости. Об этом в интервью программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь-1" заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Вакханалия вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать договорённости, достигнутые в Минске. Предложение господина Кравчука для меня смехотворно. Я не знаю, откуда он родом, но эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого", — сказал Макей.

Также глава белорусского МИД отметил, что "более "нейтральной" страны, чем Польша, во всём мире не сыскать".

Как ранее сообщал Лайф, первый президент Украины Леонид Кравчук предложил перенести в Польшу переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе после окончания карантина из-за пандемии коронавируса. Политик объяснил, что Незалежная не считает Белоруссию нейтральным государством, поэтому Минск "ни в коем случае не может" более выступать площадкой для переговоров.

Авторы