Слуцкий рвётся в еврокубки: "Рубин" обыграл "Ростов" и поднялся на четвёртое место в РПЛ

Казанский "Рубин" благодаря голу Дарко Йевтича обыграл на выезде "Ростов" — 1:0. Эта победа позволила команде Леонида Слуцкого сравняться по очкам с московским "Локомотивом" и подняться на четвёртое место в турнирной таблице. Правда, многие соперники ещё свои матчи в этом туре не сыграли.