Слуцкий рвётся в еврокубки: "Рубин" обыграл "Ростов" и поднялся на четвёртое место в РПЛ
Матч 25-го тура чемпионата России по футболу в Ростове оказался небогатым на события. Счёт был открыт только на 73-й минуте.
Фото © пресс-служба ФК "Ростов"
Казанский "Рубин" благодаря голу Дарко Йевтича обыграл на выезде "Ростов" — 1:0. Эта победа позволила команде Леонида Слуцкого сравняться по очкам с московским "Локомотивом" и подняться на четвёртое место в турнирной таблице. Правда, многие соперники ещё свои матчи в этом туре не сыграли.
Какой гол от Йевтича! Таким классным дальним ударом Дарко решил исход встречи в пользу «Рубина» 🤩 pic.twitter.com/hthWlIKx1J— Матч ТВ (@MatchTV) April 10, 2021
Ранее "Химки" дома обыграли "Тамбов" благодаря голу Дениса Глушакова, а "Уфа" после поражения "Ахмата" в Кубке России (0:1), взяла реванш в РПЛ — 3:0. Это был первый матч башкортостанской команды под руководством нового главного тренера Алексея Стукалова.
РПЛ. 25-й тур
"Ростов" — "Рубин" — 0:1
Голы: Йевтич 73' (0:1)
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