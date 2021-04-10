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Слуцкий рвётся в еврокубки: "Рубин" обыграл "Ростов" и поднялся на четвёртое место в РПЛ

Матч 25-го тура чемпионата России по футболу в Ростове оказался небогатым на события. Счёт был открыт только на 73-й минуте.

10 апреля 2021, 18:12
<p>Фото © пресс-служба ФК "Ростов" </p>

Фото © пресс-служба ФК "Ростов"

Казанский "Рубин" благодаря голу Дарко Йевтича обыграл на выезде "Ростов" — 1:0. Эта победа позволила команде Леонида Слуцкого сравняться по очкам с московским "Локомотивом" и подняться на четвёртое место в турнирной таблице. Правда, многие соперники ещё свои матчи в этом туре не сыграли.

Ранее "Химки" дома обыграли "Тамбов" благодаря голу Дениса Глушакова, а "Уфа" после поражения "Ахмата" в Кубке России (0:1), взяла реванш в РПЛ — 3:0. Это был первый матч башкортостанской команды под руководством нового главного тренера Алексея Стукалова.

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РПЛ. 25-й тур

"Ростов" — "Рубин" — 0:1

Голы: Йевтич 73' (0:1)

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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