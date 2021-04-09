Почти €300 млн потерь и провал на рынке: зачем в Сеть слили переписку боссов "Спартака"

Московский "Спартак" даже когда не играет, всё равно занимает центральное место в медиапространстве. Внимание к народной команде более чем повышенное, а потому и всю её деятельность изучают весьма пристально. На сей раз в Сеть слили переписку с почт владельца красно-белых Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой. Сделал это телеграм-канал BlackMirorr.

Если вкратце излагать суть, то в письмах и прикреплённых презентациях говорится о не самом эффективном использовании финансов клуба на трансферы и зарплаты. Подробно показываются два трансферных окна 2019 года — зимнее и летнее. Напомним, что это тот период, когда рулил "Спартаком" Олег Кононов, а на пост генерального директора пришёл Томас Цорн.

Начинается всё с того, что с 2017 по 2019 год "Спартак" показал наименьший прирост трансферной стоимости на фоне прямых конкурентов. К примеру, "Зенит" и "Локомотив" добавили по 77 и 72 миллиона евро соответственно.

— Динамика трансферной стоимости свидетельствует о менее эффективном использовании ресурсов ФК "Спартак" по сравнению с конкурентами в исследуемом периоде, так как она в основном определяется качеством трансферных компаний и спортивными результатами, — говорится в презентации.

В то же время красно-белые сумели занять первое место среди клубов пятёрки лидеров по доходам от трансферов. При этом расходы на команду существенно возросли, даже несмотря на некоторое снижение уровня зарплат. К ним, кстати, мы ещё вернёмся.

Интересны и игроки, которые предлагались команде. К примеру, селекционный департамент не предоставил Цорну план ротации состава и расширенный список возможных приобретений. Позже они предложили полузащитников Доана и Хаджи, а сам гендиректор выступал за приобретение Брумы из "Лейпцига". Но в итоге из числа предложенных был приобретён только Понсе. Исходя из этого, делается вывод об отсутствии чёткой стратегии и плана в начале трансферной кампании.

Скриншот © Telegram / BlackMirorr

Обратить внимание стоит и на то, что большую часть трансферов инициировал именно Томас Цорн. Кроме того, в тот период "Спартак" активно расставался с игроками чемпионского состава, но происходило это уже с подачи именно Кононова. Интересно и то, как расторгались контракты с некоторыми футболистами. К примеру, Кирилл Комбаров при расставании с командой получил даже больше, чем ему оставалось по контракту. Примерно те же деньги получил и Боккетти.

Скриншот © Telegram / BlackMirorr

По итогу этого трансферного окна "Спартак" потратил на 20 миллионов евро больше, чем получил. Не стоит здесь забывать и о финансовой фейр-плей. В документах также отмечается, что клубом было "списано в убыток" около 13 миллионов евро.

Разбирать отдельно и подробно зимнее трансферное окно особого смысла нет. Там история примерно такая же: качество принятых решений низкое, финансовые риски и потери, которые несопоставимы с результатами команды. Напомним, что "Спартак" по итогам сезона стал лишь седьмым. Интерес вызывает комментарий по трансферу Соболева. Его предлагали клубу ещё летом 2019 года, но тогда покупки не произошло. В комментариях указывается, что если столичной команде нужен игрок такого плана, то приобретения Понсе и Ларссона на замену Зе Луишу и Луису Адриано "являются непоследовательными". Иными словами, а зачем они, если нужен другой?

Критике подверглась и продажа Солтмурада Бакаева в "Рубин". Во-первых, "Спартак" отдал молодого игрока. Более того, сделал это зимой с меньшей выгодой, чем это произошло бы летом, даже несмотря на свободный трансфер. Но самое интересное начинается ниже: сравнение уровня зарплат в "Спартаке" и ряде других клубов, причём европейских.

Скриншот © Telegram / BlackMirorr

Обратите внимание, что "Спартак" платит гораздо больше своим игрокам, чем целый ряд команд, которые регулярно выступают в еврокубках. Тут вам и "Севилья", и "Валенсия", и "Байер", и даже "Милан" на примерно тех же показателях. Сравниваются оклады игроков и с клубами РПЛ, причём для этого футболистов делят на группы. Так, к примеру, ключевые игроки в стане красно-белых, коими называются Джикия и Зобнин, получают гораздо больше, чем в топ-5 клубов Премьер-лиги.

Скриншот © Telegram / BlackMirorr

В конце делаются не самые приятные для "Спартака" выводы: за 15 лет (с 2004 по 2019 год) клуб потерпел убытки в размере 276 миллионов евро. Причиной тому стало не только приобретение игроков по завышенным ценам, но и неумение развивать имеющихся футболистов и увеличивать их стоимость. Так, в составе "Спартака" игроки потеряли в цене более 50 миллионов евро. И по этому показателю цифры хуже лишь у "Динамо", "Рубина" и "Зенита".

Бесконечный набор букв, цифр и графиков указывает лишь на то, что у "Спартака" имелись очень большие проблемы с покупкой и продажей игроков. Олег Кононов уверенно прощался с чемпионской командой, а взамен так и не сумел создать что-то конкурентоспособное.

Ответ из стана красно-белых долго себя ждать не заставил. Глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов в беседе со Sport24 назвал происходящее заказной кампанией.

— Был взлом. Мы считаем, что это заказная кампания против "Спартака", который находится на самом верху. Наверняка это кого-то смущает. Часть документов действительно достоверна, а часть вызывает вопросы, особенно некоторые презентации, — заявил Фетисов.

Действительно, выглядит всё это примерно так, как и полагают в стане красно-белых. Судите сами, "Спартак" сейчас — реальный конкурент "Зенита" в борьбе за титул. Команда на очень хорошем ходу и, кажется, сумела залечить все болячки. Впереди дерби с "Локомотивом". Неясно и другое: зачем сейчас нужно поднимать тему, которой уже больше года.

В то же время Фетисов признаёт, что часть опубликованных документов достоверная. Вопрос лишь в том — какая? Но вне зависимости от ответа всё это может указывать на два момента: "Спартак" признаёт проблемы и ошибки прошлых лет, а раз признаёт, то, по всей видимости, желает больше их не допускать. Получится ли это у народной команды — покажут новые приобретения и результаты, добиваться которых команда, судя по всему, будет уже с новым тренером.

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