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В Чувашии 15-летний кадет умер после урока физкультуры

По предварительным данным, у ребёнка были проблемы со здоровьем. Сейчас следователи и прокуратура проводят проверку.

10 апреля 2021, 18:27
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В Новочебоксарске 15-летний школьник скончался после занятий по физкультуре. Следственными органами была организована проверка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Чувашии. Известно, что инцидент произошёл днём 10 апреля.

По предварительным данным, у ребёнка были проблемы со здоровьем. Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

"В ходе проверки будет установлено, мог ли мальчик по состоянию здоровья заниматься физкультурой, а также дана надлежащая правовая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения", — уточнили в региональном СК.

По данным региональной прокуратуры, которая также организовала проверку по факту произошедшего, подросток был учащимся "Новочебоксарского кадетского лицея". На место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Виктор Иванов. Будет также проверено медицинское учреждение, к которому был "прикреплён" погибший ребёнок.

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Ранее Лайф писал о том, что в Магнитогорске Челябинской области десятиклассник потерял сознание и умер на уроке физкультуры.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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