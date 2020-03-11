Школьник умер на уроке физкультуры в Магнитогорске

В Магнитогорске Челябинской области десятиклассник потерял сознание и умер на уроке физкультуры. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

— При выполнении упражнения школьник почувствовал себя плохо. Он сел на скамью, потерял сознание и упал. Его забрала скорая, но врачи ничего не смогли сделать, — приводит издание слова собеседника.

В администрации города подтвердили факт трагедии. Что именно стало причиной смерти, предстоит выяснить экспертизе. Отмечается, что мальчик имел хроническое заболевание, а признаков криминальной смерти обнаружено не было.

По факту смерти Следственный комитет организовал доследственную проверку, по её итогам будет принято процессуальное решение.

Напомним, несколько дней назад в одной из магнитогорских школ во время урока второклассник умер, нагнувшись за ручкой.