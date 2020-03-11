Во Владимире следователи выясняют причины смерти девочки в машине скорой помощи

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти 9-летней девочки с диагнозом ОРВИ во Владимирской области. Об этом говорится на сайте регионального управления СКР.

Девочка жила в закрытом населённом пункте Радужный. По информации следствия, 4 марта у неё подскочила температура, а на следующий день мама привела дочь к педиатру, который поставил диагноз: ОРВИ — и назначил лечение. Утром 7 марта состояние здоровья ребёнка ухудшилось, однако за медпомощью родители обратились в 18:30.

Машина скорой прибыла на место спустя четыре минуты после вызова, девочку решили госпитализировать. В машине скорой, а потом и в больнице девочке проводили реанимационные мероприятия, но они не привели к нужному результату. Врачи констатировали смерть пациентки.

По месту жительства семьи, а также в машине скорой и в больнице провели осмотр, изъяли медкарты, записи с камер видеонаблюдения и видеорегистратор.