Интрига жива: СКА обыграл ЦСКА в нервном матче и сократил отставание в серии
Настоящую битву устроили армейские команды на льду: исход встречи решился лишь в овертайме.
Фото © Пресс-служба СКА
Санкт-петербургский СКА в Москве обыграл ЦСКА со счётом 3:2 в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Первым забил нападающий команды-хозяйки Максим Мамин, затем Василий Подколзин сравнял счёт, а следом Кирилл Марченко и вовсе вывел петербуржцев вперёд. Правда, уже в третьем периоде Брендан Лайпсик сделал на табло счёт 2:2.
Лайпсик сравнивает!#КубокГагарина pic.twitter.com/QuWbWeUJyJ— КХЛ (@khl) April 10, 2021
Исход встречи решился лишь в третьем овертайме, где отличился Подколзин. Теперь счёт в серии 3:2 в пользу ЦСКА.
Завтра, 11 апреля, состоится матч между "Ак Барсом" и "Авангардом". Счёт в серии 2:2.
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