Интрига жива: СКА обыграл ЦСКА в нервном матче и сократил отставание в серии

Санкт-петербургский СКА в Москве обыграл ЦСКА со счётом 3:2 в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Первым забил нападающий команды-хозяйки Максим Мамин, затем Василий Подколзин сравнял счёт, а следом Кирилл Марченко и вовсе вывел петербуржцев вперёд. Правда, уже в третьем периоде Брендан Лайпсик сделал на табло счёт 2:2.