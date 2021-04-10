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Интрига жива: СКА обыграл ЦСКА в нервном матче и сократил отставание в серии

Настоящую битву устроили армейские команды на льду: исход встречи решился лишь в овертайме.

10 апреля 2021, 18:39
<p>Фото © Пресс-служба СКА</p>

Фото © Пресс-служба СКА

Санкт-петербургский СКА в Москве обыграл ЦСКА со счётом 3:2 в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Первым забил нападающий команды-хозяйки Максим Мамин, затем Василий Подколзин сравнял счёт, а следом Кирилл Марченко и вовсе вывел петербуржцев вперёд. Правда, уже в третьем периоде Брендан Лайпсик сделал на табло счёт 2:2.

Исход встречи решился лишь в третьем овертайме, где отличился Подколзин. Теперь счёт в серии 3:2 в пользу ЦСКА.

Завтра, 11 апреля, состоится матч между "Ак Барсом" и "Авангардом". Счёт в серии 2:2.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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