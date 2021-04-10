"Когда приехали спасатели, было уже поздно": Муж погибшей в Турции россиянки рассказал об обстоятельствах смертельного ДТП
Мужчина отметил, что после аварии оказался один на один с местными правоохранителями.
Елена Автайкина. Фото © Соцсети
Муж россиянки Елены Автайкиной, погибшей в результате аварии с туристическим автобусом в Турции, рассказал "Известиям" об обстоятельствах смертельного ДТП. По словам Павла, в день аварии на трассе Конья — Аксарай были сложные погодные условия, однако туроператор не предупредил об этом путешественников заранее.
"Нас забрали из отеля ночью, и мы большую часть дороги в автобусе спали, а проснулись, когда уже подъезжали к перевалу, где было всё заснежено. Там стояли грузовые машины и никуда не двигались, видимо, ждали, когда дорогу почистят", — рассказал Автайкин и уточнил, что, несмотря на ситуацию, предложений вернуться в Анталью от гида туристам не поступало.
Мужчина заявил, что автобус попал в кювет уже после того, как миновал город Конья. При этом назвать причину аварии он затруднился.
"Мы были оба пристёгнуты, между нами был сломан подлокотник. Каким образом Лену зажало между сиденьем и рамкой стекла, я не знаю. Под ней оказался вал земли, и вот между этим валом и сиденьем её придавило. Мы с ребятами пытались её освободить как могли — не получилось. А когда приехали спасатели, было уже поздно", — добавил Павел.
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Муж погибшей россиянки также отметил, что уже после ДТП гид пытался "что-то предпринять", однако в итоге Автайкин оказался в турецкой жандармерии один на один с полицейскими, причём общаться с ними мужчина был вынужден с помощью онлайн-переводчика.
Напомним, утром 10 апреля туристический автобус с 32 россиянами, следовавший по маршруту Конья — Аксарай, попал в аварию. По предварительным данным, водитель не смог справиться с управлением на обледеневшей дороге. Позднее турецкие СМИ сообщили, что в ДТП с автобусом в Турции погибла 43-летняя россиянка Елена Автайкина. Также стало известно, что трое россиян получили ушибы и переломы разной степени тяжести и были госпитализированы.
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