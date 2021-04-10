"Кошмар вообще": В мэра подмосковного города кинули яйцо на встрече с жителями

Мэра подмосковного города забросали яйцами на встрече с жителями. Видео © Instagram / dzr_city

В подмосковном городе Дзержинском в мэра Людмилу Иванову неизвестный бросил яйцо. Это произошло во время её встречи с местными жителями. Очевидцы инцидента сняли этот эпизод на видео и опубликовали в соцсетях.

На этих кадрах видно, что глава города общается с жителями, затем в неё летит яйцо и дискуссия прекращается. Некоторые участники обсуждения не сразу понимают, что случилось. Другие заявляют, что это была провокация, и сетуют: "Кошмар вообще!" Темой собрания были работы по благоустройству — выделение большой суммы на облагораживание парка.

Ранее Лайф рассказывал об украинце, который однажды бросил яйцо в президента, пост которого тогда занимал Виктор Янукович. Студент после этого сделал карьеру и сам занял высокий пост.

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