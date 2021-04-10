Дерматолог назвала продукты, провоцирующие акне

При регулярном или чрезмерном употреблении некоторых продуктов может нарушаться нормальная работа сальных желёз, что приводит к появлению на коже акне. О таких "провокаторах" рассказала дерматолог и трихолог Юлия Галлямова.

"Достаточно недавно появилась обширная научная статья, которая доказала прямую связь между развитием акне и молоком, а именно коровьим белком, который провоцирует работу сальных желёз", — пояснила врач в интервью телеканалу "Звезда".

По словам Галлямовой, кроме молока обострение акне могут также вызвать сахар и шоколад. При этом дерматолог напомнила, что качественный шоколад изготавливается на молоке, свойства которого были описаны выше.

"Сахар сильно повышает инсулиновый индекс, а это тоже провоцирует усиленную работу сальных желёз", — добавила специалист.

В свете сказанного Галлямова отметила, что большинство врачей рекомендуют пациентам с проблемной кожей полностью исключить из своего рациона молочные продукты и ограничить потребление сладкого минимум вдвое. А при длительном лечении акне от шоколада следует и вовсе отказаться, заключила врач.

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