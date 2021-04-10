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Пойман репетитор-иностранец, переправивший подростка из Москвы на Урал

Горе-педагог оказался ещё и вором: похищая ребёнка, обчистил квартиру его родителей.

10 апреля 2021, 20:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Задержан и уже взят под стражу репетитор, который провернул целую операцию со своим несовершеннолетним воспитанником из Москвы. Гражданин Казахстана украл мальчика и переправил его на Урал. По версии следствия, чтобы вымогать у родителей подростка деньги. Похищение шестиклассника, а заодно и денег его родителей из квартиры было совершено 7 апреля.

"В правоохранительные органы обратились родители мальчика, которые сообщили, что их сын не вернулся домой из школы, а из квартиры пропала крупная сумма денежных средств", — говорится в сообщении ГСУ СКР по Москве.

Ребёнок был обнаружен в Свердловской области. Его 29-летний репетитор-преступник теперь стал фигурантом уголовного дела по статье о похищении несовершеннолетнего. Ему предъявлено обвинение.

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Напомним, изначально предполагалось, что шестиклассник из Москвы украл у родителей три миллиона рублей и уехал с друзьями в Екатеринбург. Там подростки якобы планировали имитировать похищение, чтобы родители регулярно присылали деньги. Однако первого транша они так и не дождалась — к ним в гости нагрянули полицейские. Уже тогда отмечалось, что на эти действия их мог подбить 29-летний репетитор.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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