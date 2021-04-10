Моргенштерн пожертвовал на благотворительность 666 666 рублей

Рэпер Моргенштерн перечислил 666 666 рублей башкирскому благотворительному фонду помощи детям-сиротам "Наши дети". Это крупнейшее пожертвование от частного лица за всю историю акции "День Заботы". Об этом сообщили представители фонда на своей странице во "ВКонтакте".

Как уточняется, эти деньги пойдут на развитие проекта "Наставничество". В организации заметили, что в Башкирии 99% воспитанников детских домов выпускаются в 16 лет, когда поступают в колледж. Чтобы адаптироваться к самостоятельной жизни, им нужен наставник. На сопровождение одной пары взрослый-ребёнок фонд тратит в месяц около 2,5 тысяч рублей. Также средства идут на работу психологов, им платят по 300 рублей в час. С 2018 года, когда в регионе запустили проект "Наставничество", там создали 129 пар наставников с детьми.

"Честно, мы не знаем, сколько часов своей работы пожертвовал нам Моргенштерн. Да это и не важно. Самое главное, что мы ещё на шаг ближе к нашей цели — чтобы в этом году проект "Наставничество" продолжил работать в нашем регионе и ещё 19 городах страны", — подчеркнули в фонде.

Ранее сообщалось, что Моргенштерна оштрафовали на 300 тысяч из-за нарушения авторских прав на песню про президента РФ Владимира Путина.

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