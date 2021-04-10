Огромный остров из мусора в океане оказался хорошо виден с МКС
Человечество может погубить не война, а проблемы с экологией, считает космонавт.
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Плавающий в океане остров из мусора действительно можно увидеть с Международной космической станции. Об этом рассказал участник годового полёта на МКС российский космонавт Михаил Корниенко. Выступая в Музее военной формы в Москве в честь 60-й годовщины полёта Юрия Гагарина в космос, он призвал людей к раздельному сбору отходов.
"Пластик — отдельно, стеклянные бутылки — отдельно, металл — отдельно, я пытаюсь это делать. Потому что нас погубит не война, а экологическая ситуация", — отметил Корниенко.
Космонавт подчеркнул, что после длительного полёта на МКС он чётко осознал, как пренебрежительно и по-варварски люди относятся к окружающей среде.
"Я прошу всех: донесите полиэтиленовый пакет до урны. Потому что пластиковый остров, который плавает в океане размером с Калифорнию, реально видно [из космоса]", — сказал космонавт.
Ранее в Гринписе рассказали, какой мусор чаще всего засоряет российские моря и реки.
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