В Турции отреагировали на сообщения об особых требованиях к ПЦР-тестам туристов

Власти Турции не вводили каких-либо особых требований к оформлению результатов ПЦР-тестов для иностранцев. Об этом заявили в Управлении гражданской авиации республики.

"В российских СМИ и соцсетях появилась информация, что у граждан России при въезде в нашу страну будут запрашивать специальные ПЦР-тесты. Никаких изменений в правилах въезда из РФ в нашу страну нет, прежняя практика в силе", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в АТОР сообщали, что Турция якобы стала требовать с авиапассажиров результаты теста на коронавирус только в бумажном виде и обязательно с синей печатью.

Напомним, сейчас в России идут разговоры о возможном закрытии или ограничении авиасообщения с Турцией на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки в этой стране. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость там растёт очень быстро, а больше всего штаммов вируса в РФ завезли как раз из этого государства. Судьбу полётов могут решить уже 12 апреля.

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