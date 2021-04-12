Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Глава района в Ростовской области задержан за мошенничество и создание преступной группы

Вместе с ним по делу проходят также ряд предпринимателей из его региона, которым вменяют разные статьи.

12 апреля 2021, 13:03
<p>Глава Аксайского района Ростовской области Виталий Борзенко. Фото © <a href="https://aksayland.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрация Аксайского района</a></p>

Глава Аксайского района Ростовской области Виталий Борзенко. Фото © Администрация Аксайского района

Силовики в Кисловодске задержали главу Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко. Чиновник подозревается сразу по нескольким статьям, одна из которых — "Мошенничество".

"Борзенко подозревается по ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней), ст. 159 (мошенничество), ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ", — цитирует "Интерфакс-Юг" слова информированного источника.

В Дагестане задержали врио главы Минтуризма, его обвиняют в мошенничестве

В Дагестане задержали врио главы Минтуризма, его обвиняют в мошенничестве

Также по делу Борзенко проходит крупный предприниматель из Ростовской области, которому вменяют отмывание денег, полученных в результате преступной деятельности. Другой информированный источник в беседе с агентством добавил, что ещё как минимум четверо предпринимателей стали фигурантами данного уголовного дела, они подозреваются по тем же статьям, что и Борзенко, а также ст. 171 (незаконное предпринимательство) УК РФ.

В Москве задержан глава департамента Минпромторга Серватинский

В Москве задержан глава департамента Минпромторга Серватинский

Ранее Лайф рассказывал, что губернатор Алтайского края уволил высокопоставленную чиновницу, подозреваемую в мошенничестве на 14 миллионов. Стелла Штань была задержана 1 апреля. По данным следствия, она вместе с директором частного детского сада Happy Baby в 2015 году представила в Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края фиктивные документы о приобретении нежилого помещения. Сумма была значительно завышена по сравнению с рыночной. Суд арестовал Штань до 30 мая.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Ростовской области застрявшая в грязи скорая помощь опоздала к умирающему пациенту — видео

7 апреля, 17:09

"Высокие технологии из подручных средств": Глава Бурятии показал, как выходил на связь с Мишустиным

9 апреля, 08:38
Life

Красноярская второклассница утонула в бассейне на глазах у учителей

сегодня в 13:24

Профсоюзы объяснили, почему нельзя продлить майские праздники

сегодня в 13:16

Ситуация в тупике: National Interest оценил вероятность войны между Россией и Украиной

сегодня в 13:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1