Глава района в Ростовской области задержан за мошенничество и создание преступной группы

Силовики в Кисловодске задержали главу Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко. Чиновник подозревается сразу по нескольким статьям, одна из которых — "Мошенничество".

"Борзенко подозревается по ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней), ст. 159 (мошенничество), ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ", — цитирует "Интерфакс-Юг" слова информированного источника.

Также по делу Борзенко проходит крупный предприниматель из Ростовской области, которому вменяют отмывание денег, полученных в результате преступной деятельности. Другой информированный источник в беседе с агентством добавил, что ещё как минимум четверо предпринимателей стали фигурантами данного уголовного дела, они подозреваются по тем же статьям, что и Борзенко, а также ст. 171 (незаконное предпринимательство) УК РФ.

Ранее Лайф рассказывал, что губернатор Алтайского края уволил высокопоставленную чиновницу, подозреваемую в мошенничестве на 14 миллионов. Стелла Штань была задержана 1 апреля. По данным следствия, она вместе с директором частного детского сада Happy Baby в 2015 году представила в Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края фиктивные документы о приобретении нежилого помещения. Сумма была значительно завышена по сравнению с рыночной. Суд арестовал Штань до 30 мая.

Авторы