"Адекватные деньги": Шлеменко прокомментировал Лайфу гонорар в 50 млн за бой Джигана с Емельяненко

Ранее стало известно, что рэпер запросил 50 миллионов рублей за поединок по правилам бокса с известным бойцом смешанных единоборств.

Боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал Лайфу возможный бой рэпера Джигана с Александром Емельяненко.

"Шансы выиграть у Джигана есть, но небольшие. И эти шансы в большей степени будут зависеть не от самого рэпера, а от того, насколько будет готов сам Емельяненко. Будут ли алкогольные срывы или нарушения тренировочного процесса. Если с этим будет всё нормально, тогда шансы Джигана равны нулю", — отметил Шлеменко в разговоре с Лайфом.

Также Александра не удивило, что Джиган запросил 50 миллионов рублей за этот бой.