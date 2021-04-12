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"Адекватные деньги": Шлеменко прокомментировал Лайфу гонорар в 50 млн за бой Джигана с Емельяненко

Ранее стало известно, что рэпер запросил 50 миллионов рублей за поединок по правилам бокса с известным бойцом смешанных единоборств.

12 апреля 2021, 13:00

Фото © Донат Сорокин / ТАСС

Боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал Лайфу возможный бой рэпера Джигана с Александром Емельяненко.

50 млн за бой и "блевотная аудитория": Джиган готовится к поединку с Александром Емельяненко

50 млн за бой и "блевотная аудитория": Джиган готовится к поединку с Александром Емельяненко

"Шансы выиграть у Джигана есть, но небольшие. И эти шансы в большей степени будут зависеть не от самого рэпера, а от того, насколько будет готов сам Емельяненко. Будут ли алкогольные срывы или нарушения тренировочного процесса. Если с этим будет всё нормально, тогда шансы Джигана равны нулю", — отметил Шлеменко в разговоре с Лайфом.

Также Александра не удивило, что Джиган запросил 50 миллионов рублей за этот бой.

"50 миллионов рублей не являются какой-то суперсуммой. Тем более Джиган на самом деле не боец, он звезда другой направленности. Запросить такую сумму можно, но единственный вопрос: будет ли это так медийно? Сумма в целом нормальная, это адекватные деньги, — отметил Шлеменко. — Конечно, можем ожидать и сенсацию. Если Джиган нокаутирует Емельяненко, это вызовет очень большой всплеск обсуждений. Интрига всё ещё сохраняется".

Авторы
Кира Громова
Кира Громова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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