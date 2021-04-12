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50 млн за бой и "блевотная аудитория": Джиган готовится к поединку с Александром Емельяненко

Рэпер пожаловался, что после разговоров о бое с Емельяненко на него в "Инстаграме" стали подписываться люди, которые не знают, кто он такой на самом деле.

12 апреля 2021, 11:02
<p>Фото © <a href="http://instagram.com/alexemelyanenko" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram / alexemelyanenko</a></p>

Фото © Instagram / alexemelyanenko

Известный рэп-исполнитель Джиган попросил за поединок по правилам бокса с бойцом ММА Александром Емельяненко 50 миллионов рублей. Об этом сообщил блогер и боец Артём Тарасов.

"Не факт, что такие деньги дадут, но и не факт, что он не согласится на меньшее. Но Джиган — медийная персона. Если смотреть на тех, кто сможет подраться, из известных людей, то это Тимати и Джига. Тимати — сразу нет, а вот Джиган готов устроить шоу за 50 миллионов. Мы можем увидеть сенсацию", — сказал Тарасов СЭ.

Позже сам Джиган подтвердил это, написав у себя в сториз: "Ну, а вы как думали? За шапку сухарей я буду драться с Саньком?"

Также музыкант пожаловался, что после разговоров о бое с Емельяненко у него появилось много подписчиков.

"Кстати, я заметил, что из-за нашего боя с АЕ ко мне в "Инстаграм" пришла максимально блевотная аудитория. Какие-то нищеброды, черти и т.д. Они вообще не понимают, кто я и что я. Вы кто такие? Я вас не звал", — написал Джиган.

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Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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