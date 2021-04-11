Секс, лёд и рок-н-ролл: у наших фигуристов появился идеальный капитан

Проводит блестящий сезон

В эпоху, когда чемпионки прошлых лет Загитова и Медведева постепенно уходят в тень (то есть в шоу), спортсменка из позапрошлого фигурного века продолжает зажигать на льду. Елизавете Туктамышевой 24 года, и для фигурного катания это настоящая старость. Но "императрица" даже не думает отдавать престол, она продолжает брать новые высоты, когда этого от неё никто не ждёт.

Помните прошлый сезон? Тогда казалось, что фигуристки нового поколения вихрем снесут всё вокруг. Но испытание временем они выдерживают по-разному и в этом сезоне уже не кажутся настолько недосягаемыми. По крайней мере, для девочки из Глазова, которая даже в солидном возрасте не сдаётся и продолжает соревноваться. Пока Алёна Косторная металась между школами Плющенко и Тутберидзе, Туктамышева взяла да и выиграла Гран-при России. Пока весь мир считал, сколько же там четверных прыжков исполнит Саша Трусова, Лиза взяла да и ухватила серебро чемпионата мира! Разве кто-то вообще мог в это поверить до того, как это случилось? Коэффициент наверняка был примерно как на победу сборной России по футболу на чемпионате мира. Вот только Дзюба не смог, а Лиза смогла!

Жжёт за пределами льда

Вы же ещё не забыли жаркую фотосессию Лизы для журнала Maxim? Конечно, как такое забудешь. Туктамышева — единственная современная фигуристка, которая умудряется регулярно устраивать перформансы, при этом совершенно не отвлекаясь от тренировочного процесса.

Активную жизненную позицию фигуристки не мог не отметить и другой глянцевый журнал — GQ. Туктамышева получила премию Super Woman, и вряд ли у кого-то возникли вопросы о заслуженности этой награды: Лиза действительно суперженщина.

Пример для всех

Лиза — идеальный капитан ещё и из-за своей безупречной карьеры. Из всех возможных титулов она пока не взяла только Олимпиаду: чемпионаты мира, Европы и финал Гран-при ей уже покорялись. И ведь какая долгая у неё карьера! Только вдумайтесь: Туктамышева в этом году выступила на чемпионате мира спустя шесть лет после своей эпохальной победы и взяла серебро. Шесть лет — это просто вечность. Целые карьеры Алины Загитовой или Юлии Липницкой уместились в меньший временной промежуток.

Лиза никогда не уходила от тренера, не была замешана ни в каких скандалах, никого не оскорбляла и ни на кого не срывалась. Как говорит её наставник Алексей Мишин, Туктамышева — это статуя свободы для всех девушек в фигурном катании. Они видят её издалека и понимают: на льду можно жить долго и счастливо.

В нынешней сборной России она буквально как старшая сестра для многих фигуристок. Анна Щербакова и Александра Трусова на чемпионате мира в Стокгольме впервые оказались без родителей. И кто оказался рядом в нужный момент? Конечно, Лиза. Кому, как не ей, быть капитаном?

Круто, что ей доверили быть капитаном на команднике. Лиза — человек с колоссальным опытом. Об этом говорит даже не возраст, а количество сезонов на высочайшем уровне. У неё есть не только спортивный опыт, но и жизненный. Она как личность может объединять людей Алексей Ягудин Олимпийский чемпион 2002 года

Просто посмотрите, как она сама смакует свой новый титул. Елизавета Туктамышева? Капитан Елизавета Туктамышева!

Продолжает совершенствоваться

Капитан — это не всегда лучший или самый талантливый игрок команды. Капитан должен быть лидером, человеком, за которым пойдут остальные. И Лиза как раз тот уникальный пример фигуристки, которая вдохновляет многих на свершения. Когда в женском фигурном катании только возникли четверные прыжки, все в один голос стали кричать: это слишком опасно, надо запретить, это могут только маленькие девочки, посмотрим на них потом. А вот Лиза ничего не говорила — она молча работала. А потом шокировала всю фигурную общественность собственным четверным тулупом!

И эта история не была пиаром или разовой акцией: уже после чемпионата мира Елизавета продемонстрировала, что восстановила сложнейший прыжок. И, как знать, возможно, попробует исполнить его на командном чемпионате мира. Для "императрицы" нет ничего невозможного!

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