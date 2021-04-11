В Испании футбольный матч завершился массовой дракой с участием болельщиков

В Испании футбольный матч третьего каталонского дивизиона между командами "Бон Пастор" и "Кармело" завершился массовой дракой, участие в которой приняли и болельщики.

Изначально потасовка завязалась между игроками в самом конце встречи. Перед этим арбитр встречи показал одному из игроков красную карточку.

Однако уже через несколько мгновений на поле выбежала толпа болельщиков, которая также решила принять активное участие в драке. В итоге судья дал свисток и завершил игру, но, несмотря на это, бой продолжался прямо на газоне.