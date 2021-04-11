Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Испании футбольный матч завершился массовой дракой с участием болельщиков

Изначально потасовка завязалась на поле между игроками, однако через несколько мгновений на газон выбежали болельщики.

11 апреля 2021, 18:05

Скриншот © Twitter / CatalunyaFutbol

В Испании футбольный матч третьего каталонского дивизиона между командами "Бон Пастор" и "Кармело" завершился массовой дракой, участие в которой приняли и болельщики.

Изначально потасовка завязалась между игроками в самом конце встречи. Перед этим арбитр встречи показал одному из игроков красную карточку.

Дикая драка в Лиге Европы: футболиста "Славии" обвинили в расизме и избили после матча

Дикая драка в Лиге Европы: футболиста "Славии" обвинили в расизме и избили после матча

Однако уже через несколько мгновений на поле выбежала толпа болельщиков, которая также решила принять активное участие в драке. В итоге судья дал свисток и завершил игру, но, несмотря на это, бой продолжался прямо на газоне.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Спартак" подаст протест на судейство после матча с "Локомотивом"

сегодня в 18:32

Поезд следует без остановок: "Локомотив" обыграл "Спартак" в горячем московском дерби

сегодня в 17:56

Два очка Ковальчука помогли "Авангарду" в третий раз обыграть "Ак Барс" и повести в серии

сегодня в 17:33

"Закидали в машину, повезли в крематорий": В Москве почтили память узников нацистских концлагерей — видео

сегодня в 18:58

"Быстро нашли общий язык": Дочь Гагарина рассказала о дружбе отца с Фиделем Кастро

сегодня в 18:50

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1