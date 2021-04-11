Головин снова отдал голевую передачу, а его "Монако" разгромил соперника
Монегаски продолжают находиться в тройке лидеров сезона следом за "Лиллем" и ПСЖ.
Фото © Instagram / alex_golovin17
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин отдал очередную голевую передачу в чемпионате Франции, а его клуб разгромил "Дижон" со счётом 3:0.
Головин ассистировал форварду Виссаму Бен Йеддеру, который сделал счёт 2:0. В конце матча он же реализовал пенальти и установил окончательный счёт. Стоит отметить, что до этого Бен Йеддер реализовать 11-метровый не сумел.
"Монако" продолжает вести борьбу за чемпионство, располагаясь на третьем месте в турнирной таблице следом за "Лиллем" и ПСЖ. Для Головина эта результативная передача стала восьмой в сезоне.
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