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Головин снова отдал голевую передачу, а его "Монако" разгромил соперника

Монегаски продолжают находиться в тройке лидеров сезона следом за "Лиллем" и ПСЖ.

11 апреля 2021, 17:30
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMctHdMg7gW/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alex_golovin17</a></p>

Фото © Instagram / alex_golovin17

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин отдал очередную голевую передачу в чемпионате Франции, а его клуб разгромил "Дижон" со счётом 3:0.

Головин ассистировал форварду Виссаму Бен Йеддеру, который сделал счёт 2:0. В конце матча он же реализовал пенальти и установил окончательный счёт. Стоит отметить, что до этого Бен Йеддер реализовать 11-метровый не сумел.

СМИ заявили о готовности "Монако" продать Головина

СМИ заявили о готовности "Монако" продать Головина

"Монако" продолжает вести борьбу за чемпионство, располагаясь на третьем месте в турнирной таблице следом за "Лиллем" и ПСЖ. Для Головина эта результативная передача стала восьмой в сезоне.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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