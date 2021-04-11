Лидер уходит в отрыв: дубль Азмуна принёс "Зениту" важнейшую победу в матче против "Сочи"
По ходу игры подопечные Сергея Семака проигрывали, однако им удалось переломить ход встречи.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Санкт-Петербургский "Зенит" удачно съездил на выезд в гости к "Сочи", одержав важнейшую победу со счётом 2:1. Героем встречи стал иранский нападающий Сердар Азмун, который и забил оба мяча в ворота южан.
Первый тайм прошёл с преимуществом петербуржцев, однако на яркие и опасные моменты матч был не очень богат. Запомниться он мог лишь голом Артёма Дзюбы, который судьи были вынуждены отменить из-за офсайда.
Вторая половина пошла куда веселее. Никита Бурмистров на 58-й минуте сумел добить мяч в ворота Лунёва после великолепной атаки "Сочи", и хозяева вышли вперёд. Однако уже через несколько минут Сердар Азмун сумел замкнуть подачу Ракицкого со штрафного и сравнять счёт.
Финальные минуты обещали быть очень упорными. "Зенит" продолжал давить и своё преимущество сумел конвертировать в голы. И вновь на первый план вышел Сердар Азмун. После этого команда из Северной столицы сумела грамотно довести матч до победного конца и взяла важнейшие три очка.
РПЛ. 25-й тур.
"Сочи" — "Зенит" — 1:2
Голы: Бурмистров 58' (1:0), Азмун 63' (1:1), Азмун 80' (1:2).
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