Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Лидер уходит в отрыв: дубль Азмуна принёс "Зениту" важнейшую победу в матче против "Сочи"

По ходу игры подопечные Сергея Семака проигрывали, однако им удалось переломить ход встречи.

11 апреля 2021, 15:42
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Санкт-Петербургский "Зенит" удачно съездил на выезд в гости к "Сочи", одержав важнейшую победу со счётом 2:1. Героем встречи стал иранский нападающий Сердар Азмун, который и забил оба мяча в ворота южан.

Первый тайм прошёл с преимуществом петербуржцев, однако на яркие и опасные моменты матч был не очень богат. Запомниться он мог лишь голом Артёма Дзюбы, который судьи были вынуждены отменить из-за офсайда.

Вторая половина пошла куда веселее. Никита Бурмистров на 58-й минуте сумел добить мяч в ворота Лунёва после великолепной атаки "Сочи", и хозяева вышли вперёд. Однако уже через несколько минут Сердар Азмун сумел замкнуть подачу Ракицкого со штрафного и сравнять счёт.

Финальные минуты обещали быть очень упорными. "Зенит" продолжал давить и своё преимущество сумел конвертировать в голы. И вновь на первый план вышел Сердар Азмун. После этого команда из Северной столицы сумела грамотно довести матч до победного конца и взяла важнейшие три очка.

РПЛ. 25-й тур.

"Сочи" — "Зенит" — 1:2

Голы: Бурмистров 58' (1:0), Азмун 63' (1:1), Азмун 80' (1:2).

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Гол 17-летнего Захаряна не помог "Динамо" обыграть "Урал"

сегодня в 15:24

Дебют не удался: "Краснодар" проиграл тульскому "Арсеналу" в первом матче Гончаренко

сегодня в 12:51

"Разобьёт лицо Джону Сине": Менеджер Нурмагомедова не исключил, что боец станет профессиональным рестлером

сегодня в 13:07

"Серьёзные и сложные вопросы": В Москве прошёл первый Всероссийский космический диктант — видео

сегодня в 15:50

Про церковь 1888 года забыли даже прихожане, но новые хозяева вдохнули в неё жизнь: фото до и после

сегодня в 16:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1