Лидер уходит в отрыв: дубль Азмуна принёс "Зениту" важнейшую победу в матче против "Сочи"

Санкт-Петербургский "Зенит" удачно съездил на выезд в гости к "Сочи", одержав важнейшую победу со счётом 2:1. Героем встречи стал иранский нападающий Сердар Азмун, который и забил оба мяча в ворота южан.

Первый тайм прошёл с преимуществом петербуржцев, однако на яркие и опасные моменты матч был не очень богат. Запомниться он мог лишь голом Артёма Дзюбы, который судьи были вынуждены отменить из-за офсайда.

Вторая половина пошла куда веселее. Никита Бурмистров на 58-й минуте сумел добить мяч в ворота Лунёва после великолепной атаки "Сочи", и хозяева вышли вперёд. Однако уже через несколько минут Сердар Азмун сумел замкнуть подачу Ракицкого со штрафного и сравнять счёт.

Финальные минуты обещали быть очень упорными. "Зенит" продолжал давить и своё преимущество сумел конвертировать в голы. И вновь на первый план вышел Сердар Азмун. После этого команда из Северной столицы сумела грамотно довести матч до победного конца и взяла важнейшие три очка.

РПЛ. 25-й тур. "Сочи" — "Зенит" — 1:2 Голы: Бурмистров 58' (1:0), Азмун 63' (1:1), Азмун 80' (1:2).

Авторы