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Гол 17-летнего Захаряна не помог "Динамо" обыграть "Урал"

Во втором тайме бело-голубые оказались в меньшинстве после удаления Себастиана Шиманьского.

11 апреля 2021, 15:24

Фото © VK / ФК "Динамо" Москва

Московское "Динамо" в родных стенах не сумело обыграть екатеринбургский "Урал" в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на "ВТБ-арене" завершилась со счётом 2:2.

Первый тайм прошёл в упорной борьбе, однако в концовке удача улыбнулась именно уральцам — гол забил опытнейший Павел Погребняк. В перерыве Сандро Шварц сделал сразу две замены, и игра столичной команды значительно преобразилась. Счёт в начале второго тайма сравнял Иван Ордец.

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Чуть позже хозяева остались в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил Себастиан Шиманьский и отправился отдыхать задолго до финального свистка. Но даже это не помешало планам "Динамо" забрать три очка. 17-летней Арсен Захарян, продолжающий поражать воображение болельщиков, в очередной раз забил в ворота соперника. Но не только юным дарованиям в этот вечер было суждено быть в центре внимания: Павел Погребняк голом открыл финальные 15 минут матча.

В итоге "Динамо" с 43 очками догнало в турнирной таблице "Рубин" и продолжило бороться за еврокубки. "Урал" же после этого матча имеет 30 очков и остаётся на 12-м месте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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