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"Москва сгорела целиком": Украинский тяжелоатлет выложил картинку Красной площади в огне после победы на чемпионате

Часть пользователей в комментариях на украинском языке поддержала Чумака, однако нашлись и те, кто раскритиковал спортсмена, отметив, что "так теряется уважение".

11 апреля 2021, 09:52
<p>Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак после победы на чемпионате Европы в Москве опубликовал в "Инстаграме" строчки из песни группы "Ленинград", сопроводив их картинкой с горящим Кремлём.

"Вчера приснился сон прекрасный — Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, и тлеет бывший избирком", — написал спортсмен.

"Я никому ничего не должен". Украинский футболист возмутился попытками запретить ему говорить по-русски

"Я никому ничего не должен". Украинский футболист возмутился попытками запретить ему говорить по-русски

Часть пользователей в комментариях на украинском языке поддержали Чумака, однако нашлись и те, кто раскритиковал спортсмена, отметив, что "так теряется уважение".

Для 30-летнего тяжелоатлета, выступающего в категории до 109 килограммов, золото московского чемпионата стало третьим в карьере. В общем зачёте соревнований Украина заняла первое место, завоевав четыре золота и одну бронзу. Россия стала шестой — с одним золотом, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми наградами.

Ранее сообщалось, что пожелавшую "сдохнуть в Москве" украинскую тиктокершу внесли в "Миротворец" и назвали провокатором.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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