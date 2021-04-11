"Москва сгорела целиком": Украинский тяжелоатлет выложил картинку Красной площади в огне после победы на чемпионате
Часть пользователей в комментариях на украинском языке поддержала Чумака, однако нашлись и те, кто раскритиковал спортсмена, отметив, что "так теряется уважение".
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак после победы на чемпионате Европы в Москве опубликовал в "Инстаграме" строчки из песни группы "Ленинград", сопроводив их картинкой с горящим Кремлём.
"Вчера приснился сон прекрасный — Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, и тлеет бывший избирком", — написал спортсмен.
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Часть пользователей в комментариях на украинском языке поддержали Чумака, однако нашлись и те, кто раскритиковал спортсмена, отметив, что "так теряется уважение".
Для 30-летнего тяжелоатлета, выступающего в категории до 109 килограммов, золото московского чемпионата стало третьим в карьере. В общем зачёте соревнований Украина заняла первое место, завоевав четыре золота и одну бронзу. Россия стала шестой — с одним золотом, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми наградами.
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