"Москва сгорела целиком": Украинский тяжелоатлет выложил картинку Красной площади в огне после победы на чемпионате

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак после победы на чемпионате Европы в Москве опубликовал в "Инстаграме" строчки из песни группы "Ленинград", сопроводив их картинкой с горящим Кремлём.

"Вчера приснился сон прекрасный — Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, и тлеет бывший избирком", — написал спортсмен.

Часть пользователей в комментариях на украинском языке поддержали Чумака, однако нашлись и те, кто раскритиковал спортсмена, отметив, что "так теряется уважение".

Для 30-летнего тяжелоатлета, выступающего в категории до 109 килограммов, золото московского чемпионата стало третьим в карьере. В общем зачёте соревнований Украина заняла первое место, завоевав четыре золота и одну бронзу. Россия стала шестой — с одним золотом, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми наградами.

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