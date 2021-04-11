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Эрдогану предложили посетить Крым после заявления о решении не признавать "аннексию полуострова"

Россия стремится вести открытый диалог со всеми государствами, выстраивая добрососедские отношения, отметили в Крыму.

11 апреля 2021, 09:33
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

Позиция президента Турции Реджепа Эрдогана о непризнании воссоединения Крыма с Россией вызывает лишь сожаление, политику стоило бы лично посетить полуостров. Об этом заявил глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Эрдоган, если он действительно мудрый и мужественный политик, может приехать в Крым. Крым открыт, Россия стремится вести открытый диалог со всеми государствами, выстраивая добрососедские отношения", — сказал Гемпель РИА "Новости".

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При этом он с сожалением отметил, что РФ со стороны Эрдогана пока слышит только недальновидные и оскорбительные для крымчан заявления. Он напомнил, что Крым фактически и юридически является неотъемлемой частью России — с этим турецкому лидеру придётся не только считаться, но и признать.

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Ранее Эрдоган поддержал стремление Украины стать членом НАТО. Это произошло после встречи с президентом Незалежной Владимиром Зеленским.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине. По данным ВЦИОМа, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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