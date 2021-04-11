"Сигнал к атаке": Доктор Мясников объяснил, как справиться с кризисом среднего возраста

Современная психология приравнивает состояние кризиса среднего возраста к депрессии, но в науке такого понятия не существует. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Медик отметил, что люди средних лет делают переоценку мира и самих себя, а это может привести к существенному психологическому упадку.

"Жизнь, оказывается, прошла, всё хорошее позади. А ты так и не ночевал в стоге сена с любимой, не мчал на скорости 200 километров на мотоцикле, и ветер не бил тебе в лицо, в горах ты не бывал, на дно океана не спускался, с акулами не плавал. И как же так?! Почему это не волновало тебя всё предыдущее время, неизвестно", — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Доктор подчеркнул, что этот период необходимо воспринимать не как что-то плохое, а как "сигнал к атаке". Ведь, по его мнению, впереди ждут лишь новые горизонты.

"Впереди у вас самая вкусная, самая активная часть жизни. Повторюсь за своим другом: каждое последующее десятилетие лучше предыдущего, только надо грамотно его прожить", — подытожил специалист.

Ранее Мясников рассказал, какие продукты способствуют долголетию и как правильно питаться, чтобы дожить до 100 лет. Он уверен, что в рацион должны входить овощи, фрукты, морепродукты, рыба, красное вино в умеренных количествах, орехи, в частности миндаль, чёрный шоколад и чеснок.

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