В петербургской школе подросток обстрелял одноклассников из пневматического пистолета

10 апреля 15-летний подросток принёс в одну из петербургских школ пневматический пистолет, чтобы припугнуть учителя физкультуры и одноклассников. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в раздевалке после того, как парень поссорился с одноклассниками и педагогом. В разговоре с полицейскими школьники рассказали, что одноклассник успел сделать несколько выстрелов. Сам парень это отрицает.

Обезвредить школьника удалось учителю, в результате происшествия никто не пострадал. Подросток рассказал, что приобрёл пистолет на одном популярном сайте бесплатных объявлений.

Как сообщают местные СМИ, позже подросток явился в местное отделение полиции вместе с матерью. Его опросили и отпустили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце прошлого года в Нальчике произошёл похожий инцидент — драка со стрельбой между 50-летним учителем и восьмиклассником. Но тогда травматический пистолет был вынужден пустить в ход педагог.

Авторы