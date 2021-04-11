В петербургской школе подросток обстрелял одноклассников из пневматического пистолета
Инцидент произошёл в раздевалке после того, как парень поссорился с одноклассниками и педагогом.
Фото © Shutterstock
10 апреля 15-летний подросток принёс в одну из петербургских школ пневматический пистолет, чтобы припугнуть учителя физкультуры и одноклассников. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл в раздевалке после того, как парень поссорился с одноклассниками и педагогом. В разговоре с полицейскими школьники рассказали, что одноклассник успел сделать несколько выстрелов. Сам парень это отрицает.
Обезвредить школьника удалось учителю, в результате происшествия никто не пострадал. Подросток рассказал, что приобрёл пистолет на одном популярном сайте бесплатных объявлений.
Как сообщают местные СМИ, позже подросток явился в местное отделение полиции вместе с матерью. Его опросили и отпустили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В конце прошлого года в Нальчике произошёл похожий инцидент — драка со стрельбой между 50-летним учителем и восьмиклассником. Но тогда травматический пистолет был вынужден пустить в ход педагог.
Лента новостей
Стилист Лисовец провёл тотальный диктант для пассажиров и сотрудников аэропорта Домодедово
сегодня в 07:56
Круче и больше: Собянин рассказал, какой будет вторая волна реновации в Москве
сегодня в 07:50
"Мы стали посмешищем для Европы": Польский город объявил о свободе от ЛГБТ и потерял миллионы долларов
сегодня в 07:43
Выбор редакции
Туристов из Индии отправили на карантин в Петербурге после выявления коронавируса
В Чувашии 15-летний кадет умер после урока физкультуры
В Краснодаре скончался судья, которого нашли с пробитой головой
В России выявлено 8,7 тысячи новых случаев ковида за сутки
Девушка убедила сестру-аллергика, что та съела арахисовую пасту, и последующие крики насмешили 14 млн
Комментариев: 0