Стилист Лисовец провёл тотальный диктант для пассажиров и сотрудников аэропорта Домодедово. Видео © LIFE

Аэропорт Домодедово в Москве стал в этом году одной из площадок, где можно было написать "Тотальный диктант". Текст писателя Дмитрия Глуховского читал стилист Владислав Лисовец. Проверить свои знания русского языка пришли как пассажиры, так и сотрудники воздушной гавани.

"Очень трогательный, очень красивый такой, очень чувственный, грустный текст. В этом году грамматически, мне кажется, он менее сложный. Это вот, правда, моё впечатление, если бы я писал. Правда, единственное, что очень много знаков", — рассказал Лайфу Лисовец.

Участники мероприятия отметили сложность пунктуации диктанта и простоту в части орфографии.

"Честно говоря, сложноват текст. Много пунктуации. По орфографии очень легко. У меня были моменты, когда я раздумывала. Я принимаю участие всего лишь второй раз. Первый раз был в 2019 году. Я не знаю, как так получилось, что не сделала ни единой ошибки. И сегодня я приехала сюда проверить, смогу ли добиться такого же результата", — рассказала Лайфу Анна Сычёва.

Напомним, что ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант" прошла в 60 странах и охватила больше тысячи площадок. Как рассказали в пресс-службе аэропорта, Домодедово уже в третий раз становится партнёром этой акции. В прошлые годы чтецами были певица Диана Арбенина и актриса Яна Чурикова. Кстати, в 2021 году столицей Тотального диктанта стал Якутск. Там текст читал лично Дмитрий Глуховский.

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