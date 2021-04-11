Круче и больше: Собянин рассказал, какой будет вторая волна реновации в Москве
В столице есть несколько проблемных районов с точки зрения проектирования. В них предстоит кропотливая работа, отметил градоначальник.
Сергей Собянин. Фото © Агентство новостей "Москва" / Киселёв Сергей
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, чего стоит ожидать от второй волны реновации в столице. По словам градоначальника, она станет масштабнее первой.
"Везде либо проектирование, либо строительство для того, чтобы мощно войти в первую волну, построить и потом уже переходить на вторую волну, когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома. И там будет на этих площадках уже вторая волна, которая будет ещё гораздо круче и больше, чем первая", — рассказал мэр в эфире телеканала "Россия-1".
Собянин добавил, что в Москве есть несколько проблемных районов с точки зрения проектирования. В них предстоит кропотливая работа.
Напомним, в прошлом году Госдума приняла законопроект "О всероссийской реновации". Он предусматривает комплексное развитие застроенных территорий и снос ветхого жилья.
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