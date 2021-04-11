Круче и больше: Собянин рассказал, какой будет вторая волна реновации в Москве

"Везде либо проектирование, либо строительство для того, чтобы мощно войти в первую волну, построить и потом уже переходить на вторую волну, когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома. И там будет на этих площадках уже вторая волна, которая будет ещё гораздо круче и больше, чем первая", — рассказал мэр в эфире телеканала "Россия-1".