Названа возможная кандидатура на должность советника Байдена по России
По данным американских СМИ, это глава одного из ведущих в США центров по вопросам РФ.
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Должность главного директора по России в Совете национальной безопасности при Белом доме может занять руководитель Института перспективных российских исследований им. Джорджа Кеннана Мэтью Рожански. Об этом сообщает американский новостной портал Axios со ссылкой на источники.
Пост главы института политолог занимает с 2013 года. Организация носит статус одного из ведущих аналитических центров по вопросам РФ. До этого Рожански был заместителем директора программы "Россия и Евразия" при Фонде Карнеги.
В 2020 году политолог выпустил статью, в которой назвал политику США в отношении России чрезмерной. В связи с этим сторонников силового подхода в диалоге с РФ беспокоит его возможное назначение.
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Ранее стало известно, что США планируют назначить спецпосланника для переговоров о прекращении строительства "Северного потока — 2". Им может стать Амос Хокстайн, который ранее служил специальным посланником и координатором по международным энергетическим вопросам при президенте Бараке Обаме и был близким советником и доверенным лицом тогдашнего вице-президента Джо Байдена. В конце 2020 года он покинул наблюдательный совет украинской энергетической компании "Нафтогаз".
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