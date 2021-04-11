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В Иране произошло ЧП на ядерном объекте

С инцидентом справились в кратчайшие сроки, пострадавших не было.

11 апреля 2021, 06:15
<p>Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр</p>

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Сбой, связанный с распределением электроэнергии, произошёл в сетях на иранском ядерном объекте в Нетензе. Об этом сообщает агентство Fars.

Как пояснил изданию представитель Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Бехруз Камальванди, сбой был устранён, в результате него пострадавших нет. Власти проводят расследование, чтобы установить причины произошедшего. Другие подробности не сообщаются.

США заявили о готовности снять часть санкций с Ирана по ядерной сделке

США заявили о готовности снять часть санкций с Ирана по ядерной сделке

Как ранее писал Лайф, в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, который считается оружейным. Тогда экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана "плохим шагом".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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