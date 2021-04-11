В Иране произошло ЧП на ядерном объекте
С инцидентом справились в кратчайшие сроки, пострадавших не было.
Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Сбой, связанный с распределением электроэнергии, произошёл в сетях на иранском ядерном объекте в Нетензе. Об этом сообщает агентство Fars.
Как пояснил изданию представитель Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Бехруз Камальванди, сбой был устранён, в результате него пострадавших нет. Власти проводят расследование, чтобы установить причины произошедшего. Другие подробности не сообщаются.
Как ранее писал Лайф, в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, который считается оружейным. Тогда экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана "плохим шагом".
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