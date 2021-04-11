"Должен праздновать весь мир": В NASA напомнили о важности полёта Гагарина

Годовщину полёта советского космонавта Юрия Гагарина в космос следует отмечать по всему миру и особенно на Международной космической станции. Об этом заявила экс-астронавт NASA Кэтрин Коулман в ходе мероприятия, организованного международной организацией "Ночь Юрия" (Yuri's Night).

"Для меня это очень волнительная ночь, поскольку я была на МКС в 50-ю годовщину. Это значило очень много для меня и всего экипажа", — рассказала Коулман и вспомнила, что тогда члены экипажа надели футболки с изображением Гагарина.

Ещё один американский астронавт — Рон Гаран считает, что полёт Гагарина в космос стал первым шагом к единению человечества, расколотого в то время на два противостоящих лагеря.

"Я родился в тот год, когда Гагарин вышел в космос. Это был пик холодной войны. 50 лет спустя, почти день в день, с той же самой площадки, откуда в космос отправился Гагарин, отправился в космос и я в составе российского экипажа, в том числе с двумя российскими военными, на космическом корабле под названием "Гагарин". И когда мы стояли у подножия ракеты на прежде секретном советском космодроме, я увидел, что на ракете был изображён американский флаг рядом с российским. Эта картина навсегда осталась со мной", — цитирует астронавта ТАСС.

А ранее Служба внешней разведки (СВР) России опубликовала сборник писем советского разведчика-нелегала полковника Рудольфа Абеля, в которых он вспоминает, как полёт Гагарина воодушевил его в американской тюрьме.

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