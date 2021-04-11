В СВР рассказали, как полёт Гагарина воодушевил разведчика Абеля в американской тюрьме

Служба внешней разведки (СВР) России опубликовала сборник писем советского разведчика-нелегала полковника Рудольфа Абеля (настоящее имя Вильям Фишер). В одном из них он восхищается первым полётом человека в космос.

"Подвиг Гагарина в космосе произвёл здесь огромное впечатление. Все газеты и журналы опубликовали специальные статьи на эту тему… Нет нужды говорить о том, как приятно мне было узнать об этом успехе. Такого рода сообщения делают мою жизнь здесь более сносной", — писал разведчик своей супруге, передаёт РИА "Новости".

В апреле 1961 года Фишер-Абель находился в американской тюрьме. В 1957 году его поймали и приговорили к 30 годам заключения. В своих письмах он указывает на большой подъём духа после сообщения об успешном полёте Гагарина в космос и иронизирует над недоверчивыми американскими журналистами.

"Забавно читать инсинуации некоторых рассерженных журналистов о том, что полёта якобы не было и что это была гигантская мистификация. К несчастью для них, представители американского правительства заявили, что нет сомнений в правдивости сообщения о полёте", — отмечал разведчик.

Это и ещё чуть более 50 писем из личного семейного архива были переданы СВР Лидией Борисовной Боярской, приёмной дочерью Фишера-Абеля. Освободить из американской тюрьмы разведчика удалось в 1962 году.

Ранее Минобороны РФ рассекретило уникальные документы о первых советских космонавтах. Выяснилось, что Гагарин сдавал почти все предметы на отлично. Оценка "хорошо" у него была только по высшей математике, физике и иностранному языку.

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