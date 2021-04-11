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"Роман обо всём знает и понимает": Актриса Макеева рассказала, почему не может забеременеть

У звезды трудности с зачатием ребёнка из-за генетических особенностей, но она надеется, что медики помогут изменить ситуацию.

11 апреля 2021, 01:37
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/Bsiy4y-nci2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">makeevan</a></p>

Фото © Instagram / makeevan

Российская актриса и певица Анастасия Макеева призналась, что уже много лет мечтает о ребёнке, но зачать малыша не выходит из-за генетической болезни. У артистки очень маленький овариальный резерв.

"Это генетическая особенность организма. У меня мало яйцеклеток, и по качеству с возрастом они тоже отличаются", — призналась Анастасия в программе "Секрет на миллион" на НТВ.

О детях 39-летняя звезда задумалась давно и даже планировала эстракорпоральное оплодотворение с бывшими мужьями, но до этого так и не доходило. Теперь такую процедуру она хочет пройти с новым возлюбленным, Романом Мальковым, и искренне надеется, что в этот раз у неё всё получится.

"Роман обо всём знает и понимает, что это — решение, труд, осознанный шаг. Но мы хотим детей, он хочет даже больше, чем я", — поделилась актриса.

Несмотря на отговоры матери от искусственного оплодотворения, Анастасия Макеева всё равно собирается прибегнуть к этой процедуре. Вопрос материнства для неё очень важен.

"Потерять шанс реализовать себя как мать — это жестоко", — отметила артистка.

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Ранее к процедуре искусственного оплодотворения решила прибегнуть наследница сети отелей Hilton Hotels Пэрис Хилтон вместе со своим бойфрендом — бизнесменом Картером Реумом. Хилтон также рассказала, что уже прошла процедуру извлечения яйцеклеток, хоть это было непросто, но "оно того стоит".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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