"Роман обо всём знает и понимает": Актриса Макеева рассказала, почему не может забеременеть

У звезды трудности с зачатием ребёнка из-за генетических особенностей, но она надеется, что медики помогут изменить ситуацию.

Российская актриса и певица Анастасия Макеева призналась, что уже много лет мечтает о ребёнке, но зачать малыша не выходит: у артистки очень маленький овариальный резерв.

"Это генетическая особенность организма. У меня мало яйцеклеток, и по качеству с возрастом они тоже отличаются", — призналась Анастасия в программе "Секрет на миллион" на НТВ.

О детях 39-летняя звезда задумалась давно и даже планировала эстракорпоральное оплодотворение с бывшими мужьями, но до этого так и не доходило. Теперь такую процедуру она хочет пройти с новым возлюбленным, Романом Мальковым, и искренне надеется, что в этот раз у неё всё получится.

"Роман обо всём знает и понимает, что это — решение, труд, осознанный шаг. Но мы хотим детей, он хочет даже больше, чем я", — поделилась актриса.

Несмотря на отговоры матери от искусственного оплодотворения, Анастасия Макеева всё равно собирается прибегнуть к этой процедуре. Вопрос материнства для неё очень важен.

"Потерять шанс реализовать себя как мать — это жестоко", — отметила артистка.