В России предложили сделать сигареты самозатухающими

На всём пространстве Евразийского экономического союза — а соответственно, и в России, — возможно, введут новые требования к сигаретам: они могут стать самозатухающими. Как сообщили в МЧС, проект такого документа Минздрав разослал на согласование в различные ведомства.

"Введение в обращение сигарет с пониженной воспламеняющей способностью могло бы оказать существенное влияние на предотвращение части возгораний и снижение гибели и травмирования людей при пожарах по причине неосторожного курения, а также сохранить имущество граждан", — приводит ТАСС комментарий МЧС РФ, где поддержали предложение.

В министерстве рассказали, что неосторожность при курении является причиной большинства пожаров, в том числе с гибелью людей.

Отмечается, что самозатухающие сигареты уже давно продаются в некоторых странах Европы. Была такая практика и в Советском Союзе.

Ранее Лайф рассказывал, что с этого месяца в России вступил в силу закон о минимальной цене на сигареты. Теперь их запрещено продавать менее чем за 107,78 рубля.

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