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В России предложили сделать сигареты самозатухающими

По мнению МЧС, это позволит резко сократить количество пожаров и количество людей, которые гибнут из-за неосторожного обращения с табачными изделиями.

11 апреля 2021, 01:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На всём пространстве Евразийского экономического союза — а соответственно, и в России, — возможно, введут новые требования к сигаретам: они могут стать самозатухающими. Как сообщили в МЧС, проект такого документа Минздрав разослал на согласование в различные ведомства.

"Введение в обращение сигарет с пониженной воспламеняющей способностью могло бы оказать существенное влияние на предотвращение части возгораний и снижение гибели и травмирования людей при пожарах по причине неосторожного курения, а также сохранить имущество граждан", — приводит ТАСС комментарий МЧС РФ, где поддержали предложение.

В министерстве рассказали, что неосторожность при курении является причиной большинства пожаров, в том числе с гибелью людей.

В России могут запретить продажу алкоголя и сигарет покупателям с детьми

В России могут запретить продажу алкоголя и сигарет покупателям с детьми

Отмечается, что самозатухающие сигареты уже давно продаются в некоторых странах Европы. Была такая практика и в Советском Союзе.

Ранее Лайф рассказывал, что с этого месяца в России вступил в силу закон о минимальной цене на сигареты. Теперь их запрещено продавать менее чем за 107,78 рубля.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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