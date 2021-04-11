"Измеряется килограммами": Китайца шокировал российский шашлык

Китайский блогер на портале Sina поделился различными рецептами русской кухни. Он подчеркнул, что многие из них вызывают шок у иностранцев. Особенно жителя КНР удивила популярность мясных блюд в России. Отдельным вниманием он удостоил шашлык, так не похожий на китайский вариант с небольшими порциями.

"Он измеряется килограммами, это отнюдь не маленькие шпажки с кусочками мяса. Чтобы мясо получилось жирным и сочным, он запекается на стальных шампурах", — пишет блогер.

Житель Поднебесной не оставил без внимания и популярное в России сало, а также рассказал, что северных регионах России предпочитают употреблять оленину. По мнению многих иностранцев, после этого становится понятно, почему русских называют воинственным народом.

"После того как вы посмотрели на русские кулинарные рецепты, думаю, для вас теперь нет ничего удивительного в том, почему русских зовут "воинственным народом". Ведь это действительно так!" — заключил автор.

Ранее другой китайский блогер написал статью о самых необычных, на его взгляд, российских блюдах и рассказал соотечественникам о таких кулинарных изысках, как селёдка под шубой, свиное сало и пирожные "Картошка".

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