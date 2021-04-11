Как не потерять деньги: финансист назвал признаки инвесторов-мошенников
Они используют слабые места людей — говорят то, что те хотят услышать. Своё лжеинвестиционное предложение у них есть для каждой категории жертв.
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Интересующиеся инвестициями россияне могут стать лёгкой жертвой для мошенников, которые специализируются на финансовых пирамидах. Они умеют увлекать людей красивыми речами, и те долго не могут понять, что обмануты. Об этом рассказал управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.
"Для каждого возраста есть свои пирамиды. Когда у человека появляются деньги, например в 25–45 лет, интересны псевдоистории криптоинвестиций, криптовалютного трейдинга. Для более финансово обеспеченного человека это могут быть вложения в недвижимость, инвестиции в добычу золота, драгоценных камней", — сказал Сафиулин в интервью радио Sputnik.
В случае же с пенсионерами это прибавка к выплатам, лжекооперативы с выплатой процентов. Причём, попав однажды к мошенникам, можно оказаться в их руках вновь: они обмениваются данными. Поэтому важно критично относиться к входящим звонкам с различными предложениями.
"В этом году ожидается увеличение количества мошенников с телефонными звонками на 30%. Ущерб от таких электронных мошенников может составить около 90 миллиардов рублей", — прогнозирует Марат Сафиулин.
Ранее Лайф рассказывал, что в России насчитали более полутора тысяч сайтов лжебанков. Злоумышленников интересуют не только финансовые операции, но и страхование вкладов.
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