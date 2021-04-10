"Довод" Кристофера Нолана получил премию BAFTA за спецэффекты
Церемония вручения из-за пандемии коронавируса разбита на два дня, а также проходит в режиме онлайн.
Фото © ТАСС / Zuma
Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) признала лучшими спецэффекты кинокартины "Довод" Кристофера Нолана. Церемония вручения наград прошла в Альберт-холле в Лондоне.
Картина "Ма Рейни: мать блюза" дважды была названа в числе лауреатов. Премии BAFTA она была удостоена за лучший дизайн костюмов, а также за лучший грим и причёски. Фильм "Рокс" наградили за лучший кастинг. Картине "Звук металла" достался приз за лучший звук. Главные награды премии будут вручены 11 апреля. Сегодня назовут лучший фильм и лучшего режиссёра.
Ранее в шорт-лист премии BAFTA попал отечественный фильм "Дорогие товарищи!" режиссёра Андрея Кончаловского.
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