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"Довод" Кристофера Нолана получил премию BAFTA за спецэффекты

Церемония вручения из-за пандемии коронавируса разбита на два дня, а также проходит в режиме онлайн.

10 апреля 2021, 23:44
<p>Фото © ТАСС / Zuma </p>

Фото © ТАСС / Zuma

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) признала лучшими спецэффекты кинокартины "Довод" Кристофера Нолана. Церемония вручения наград прошла в Альберт-холле в Лондоне.

Картина "Ма Рейни: мать блюза" дважды была названа в числе лауреатов. Премии BAFTA она была удостоена за лучший дизайн костюмов, а также за лучший грим и причёски. Фильм "Рокс" наградили за лучший кастинг. Картине "Звук металла" достался приз за лучший звук. Главные награды премии будут вручены 11 апреля. Сегодня назовут лучший фильм и лучшего режиссёра.

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Ранее в шорт-лист премии BAFTA попал отечественный фильм "Дорогие товарищи!" режиссёра Андрея Кончаловского.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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