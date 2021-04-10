"Довод" Кристофера Нолана получил премию BAFTA за спецэффекты

Картина "Ма Рейни: мать блюза" дважды была названа в числе лауреатов. Премии BAFTA она была удостоена за лучший дизайн костюмов, а также за лучший грим и причёски. Фильм "Рокс" наградили за лучший кастинг. Картине "Звук металла" достался приз за лучший звук. Главные награды премии будут вручены 11 апреля. Сегодня назовут лучший фильм и лучшего режиссёра.