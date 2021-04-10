"Так держать!" Президент Таджикистана впервые публично высказался о Маниже

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон впервые публично высказался о творчестве певицы Манижи, которая представит Россию на музыкальном конкурсе Евровидение. Своё мнение глава государства высказал во время встречи с жителями города Исфара.

Рахмон выразил восхищение талантом исполнительницы. Он отметил, что у Манижи красивый голос. По мнению президента республики, на артистку обратили внимание во всём мире. Рахмон подчеркнул, что Манижа "удивила многих" и "озадачила" всех, кто не может смириться с тем фактом, что уроженка Таджикистана едет на Евровидение от РФ.

"Так держать! Хвала и уважение ей, что она не скрывает, что родилась в Таджикистане, и везде заявляет об этом. А сейчас она гражданка России", — сказал Рахмон.

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