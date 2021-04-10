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Категорий: 18

В России изменились правила использования маткапитала

Теперь появилась возможность отзывать своё решение, куда направить деньги. Но есть несколько условий.

10 апреля 2021, 22:58
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В России с сегодняшнего дня частично изменяются правила использования материнского капитала. Некоторые женщины ранее направляли его на формирование накопительной части пенсии, теперь же у них появилась возможность отозвать своё решение, если передумали.

Пояснение Минтрада по этому вопросу приводит "Российская газета". Так, изменения появились из-за принятого в 2020 году закона о гибком управлении маткапиталом. До сих пор не было такого механизма отзыва своего решения об использовании выплаты.

В России могут разрешить инвестировать материнский капитал в ценные бумаги

В России могут разрешить инвестировать материнский капитал в ценные бумаги

Теперь у женщин есть полгода на то, чтобы решить, как использовать деньги после их возвращения на счёт в ПФР. Если за это время ничего не произойдёт, можно написать заявление об отсрочке на полгода, но только один раз. Иначе деньги по умолчанию перейдут в накопительную пенсию.

А ранее в Госдуме РФ предложили расширить список получателей материнского капитала, соответствующий законопроект внесли в нижнюю палату парламента. Его получателями предлагают сделать женщин, которые родят ребёнка после 1 января следующего года, а также мужчин, которые являются единственными усыновителями третьего и последующих детей.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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