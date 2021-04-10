Туристов из Индии отправили на карантин в Петербурге после выявления коронавируса

Туристов из Индии, которые в субботу ночью должны были вылететь из Санкт-Петербурга в Дели через Москву, отправляют на карантин после того, как у четырёх человек из группы был выявлен коронавирус. Об этом рассказала представитель туристической фирмы "Грандрус турс".

"Туристическая группа включает 29 человек, и вчера у четырёх человек подтвердился коронавирус. Их направили в больницу, а остальные участники группы, у которых отрицательные тесты, должны были сегодня вечером вылететь из Санкт-Петербурга в Москву, а оттуда — в Дели. Тем не менее, по предписанию Роспотребнадзора, нужно пройти двухнедельный карантин в России", — приводит слова представителя турфирмы РИА "Новости".

По словам собеседницы агентства, туристы находились в гостинице "Прибалтийская", автобусом их доставят в обсерватор — пансионат "Балтиец". Стоит также добавить, что эта группа туристов из Индии прибыла в Россию ещё 3 апреля.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что случаи осложнений после коронавирусной инфекции фиксируются в два раза чаще, чем после классического сезонного гриппа.

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