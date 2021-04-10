Правила священных блудниц: почему в древних цивилизациях поощрялся секс при храмах

Древние Индия и Вавилон

В прошлом ряд индийских храмов почитались особенным образом, считалось, что там обитают боги, которые могут избавлять женщин от бесплодия. Самым известным среди них был храм в Тирупати, которому благоволил Венкатешвара (Вишну). Нередко бесплодным женщинам советовали провести ночь внутри храма, и бог, тронутый их мольбой, мог посетить их и помочь забеременеть. На самом деле действовал жрец от имени бога, который и занимался сексом с обратившейся к нему. Этот обычай существовал в Индии ещё в первой четверти нашего столетия.

Существовал и институт "божьих рабынь" (девадаси, то есть храмовых танцовщиц), который спасал от голода и смерти множество детей из низших каст. Родители отдавали в храм ребёнка женского пола, так как дочь считалась божьим наказанием, поэтому их нередко продавали в рабство или убивали. Девадаси занимались сексом с посетителями святилищ из высших каст в специально отведённых для этой цели храмовых помещениях. Но им строго запрещалось иметь отношения с мужчинами низших каст.

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В Древнем Вавилоне в храме, посвящённом богу Мардуку, существовала специальная комната, куда приглашали симпатичных девушек. Там священнослужители исполняли роли бога и поддерживали культ плодородия, вступая с ними в сексуальную связь. По свидетельствам Геродота, в Вавилоне девушки перед вступлением в брак приносили в жертву свою девственность. Обряд состоял в том, чтобы исполнить роль храмовой проститутки. Для этого они приходили в святилище и ждали, пока посетитель храма не бросит им в подол монеты, которые, как считалось, принадлежат богине Иштар. После выполнения ритуала они покидали храм.

Япония

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Японская религиозная система всегда была доброжелательно настроена к сексу. До сих пор существует несколько семейных праздников, посвящённых плодородию. Канамара-мацури, или Фестиваль железных пенисов, отмечается ежегодно в первое воскресенье апреля. В храм Канаяма, посвящённый фаллическому божеству Канамаре-саме, в котором выставлен громадный железный фаллос, приходят женщины и мужчины. Первые просят плодородия и съезжаются туда со всей страны, вторые устраивают представления, размахивая искусственными имитаторами мужской силы из папье-маше. Впервые этот праздник начали отмечать в период Эдо (1603—1868), тогда проститутки просили у святыни успеха в их труде и защиты от сифилиса. Среди паломников можно увидеть и родителей, чьи желания исполнились. Дети лакомятся леденцами в духе символики храма. В древности стены храма считались священными, и нередко к ним приходили бездетные пары с надеждой, что половой акт позволит зачать ребёнка в этом месте.

Древняя Греция

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Древнегреческих служительниц храмов называли иеродулами. Позднее, когда к культу Афродиты были добавлены черты религий, перешедших к грекам с Востока, служительницы храма начали выполнять и сексуальные обязанности. Храму дарили девушек, которым предстояло стать служительницами. Известен факт, что когда афинский политик Солон построил в городе публичные дома, а на вырученные деньги возвёл храм Афродиты, куртизанки по праздничным дням стали заниматься проституцией в пользу храма.

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