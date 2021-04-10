В Европе заявили, что могут получить "Спутник V" слишком поздно
К моменту начала производства препарата в ЕС там уже может быть достаточно других вакцин от коронавируса.
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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), вероятно, одобрит применение в Евросоюзе российской вакцины от коронавируса "Спутник V", однако она может прийти туда слишком поздно. Такое мнение выразил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
"Обычно требуется много месяцев, прежде чем соответствующее производство может быть создано и расширено. Для нашей цели — вакцинировать по возможности всех европейцев летом — "Спутник V" просто-напросто придёт слишком поздно", — заявил Бретон в интервью Spiegel.
По мнению Бретона, к тому моменту у Евросоюза будет достаточно других вакцин для формирования иммунитета у населения.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
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