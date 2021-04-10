Джонсон объяснил отказ присутствовать на похоронах принца Филиппа
Церемония состоится в следующую субботу, 17 апреля. Ей будет предшествовать общенациональный траур.
Фото © ТАСС / EPA / Julian Simmonds / POOL
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон решил не посещать похороны герцога Эдинбургского Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II. Причину его решения журналистам объяснил официальный представитель премьера. По его версии, так Джонсон проявляет заботу о королевской семье.
"Чтобы позволить как можно большему числу членов семьи быть на похоронах, он не будет присутствовать на них в субботу", — сказал сотрудник канцелярии.
Дело в том, что в Великобритании сейчас действуют жёсткие ограничения, на похоронах не может присутствовать более 30 человек. Джонсон решил не занимать одно из этих мест, предоставив такую возможность кому-нибудь из членов большой королевской семьи.
Напомним, печальные новости о смерти мужа Елизаветы II принца Филиппа на 100-м году жизни пришли 9 апреля. В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Позже его выписали. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент России Владимир Путин.
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