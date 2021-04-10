Британец дал отпор трём грабителям, которые хотели похитить его собак — видео
После потасовки злоумышленники решили скрыться, а хозяин питомцев обратился в полицию. Теперь преступников ищут.
Британец дал отпор трём грабителям, которые хотели похитить его собак. Видео © Daily Mail
В Великобритании мужчина дал отпор банде грабителей, которые хотели похитить его собак. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, сообщает Daily Mail. Как уточняется, бой принял 33-летний Райан Хесфорд из Донкастера, Южный Йоркшир.
В один из вечеров к нему начали стучаться в дверь неизвестные. В этот момент британец был дома вместе с тремя собаками. У мужчины есть один питомец породы померанский шпиц и две собаки породы ши-тцу. Когда Хесфорд открыл дверь незнакомцам, между ними завязался непродолжительный разговор, после чего грабители налетели на хозяина собак. Всего злоумышленников было трое. С двумя из них у британца продолжилась потасовка на улице, ещё один преступник в этот момент зашёл в квартиру, чтобы выкрасть собак. Однако он не смог открыть дверь в комнату, где находились животные.
В итоге он выбежал на улицу. Владелец дома позвал на помощь соседей. После этого злоумышленники решили скрыться с места происшествия. Отмечается, что у них были при себе металлические прутья. Хозяин собак отделался синяком под глазом и ссадинами. Сами питомцы сейчас в безопасности. Мужчина обратился в полицию. Теперь грабителей ищут правоохранители. Почему владелец собак думает, что приходили именно за ними, не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Париже грабители вынесли из фешенебельного отеля драгоценности на 100 тысяч евро.
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