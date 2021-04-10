Британец дал отпор трём грабителям, которые хотели похитить его собак — видео

В один из вечеров к нему начали стучаться в дверь неизвестные. В этот момент британец был дома вместе с тремя собаками. У мужчины есть один питомец породы померанский шпиц и две собаки породы ши-тцу. Когда Хесфорд открыл дверь незнакомцам, между ними завязался непродолжительный разговор, после чего грабители налетели на хозяина собак. Всего злоумышленников было трое. С двумя из них у британца продолжилась потасовка на улице, ещё один преступник в этот момент зашёл в квартиру, чтобы выкрасть собак. Однако он не смог открыть дверь в комнату, где находились животные.